Фото: ёлка желаний детей из малообеспеченных семей появилась в торговом центре Ижевска
В Ижевске в ТЦ Флагман появилась ёлка желаний, там висят различные письма к Деду Морозу от детей из малообеспеченных семей и онкодиспансера.
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
- Помогите деткам поверить в новогоднее чудо. Вы можете взять любое письмо, приобрести подарок и при наличии адреса подарить ребенку. Либо через администрацию ТЦ, - гласит надпись на табличке перед ёлкой.
Желания ребятишек самые разные, собрали фотографии нескольких.
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
ИСТОЧНИК KP.RU
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