2019-12-07T16:38:16+03:00
Общество

Фото: ёлка желаний детей из малообеспеченных семей появилась в торговом центре Ижевска

На ёлке висят письма к Деду Морозу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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В Ижевске в ТЦ Флагман появилась ёлка желаний, там висят различные письма к Деду Морозу от детей из малообеспеченных семей и онкодиспансера.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

- Помогите деткам поверить в новогоднее чудо. Вы можете взять любое письмо, приобрести подарок и при наличии адреса подарить ребенку. Либо через администрацию ТЦ, - гласит надпись на табличке перед ёлкой.

Желания ребятишек самые разные, собрали фотографии нескольких.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

ИСТОЧНИК KP.RU

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