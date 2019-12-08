Грузовик с новогодними подарками для детей Донбасса отправился из Ижевска
В Удмуртии прошла акция «Новогодний подарок детям Донбасса». Грузовик с гуманитарной помощью уже выехал в Ростовскую область, откуда подарки переправят в ДНР и ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии.
Сбор гуманитарной помощи проведен по поручению главы и правительства региона. Всего в акции приняло участие более 60 организаций и учреждений. Удалось собрать свыше 4 тыс. подарков, среди которых сладости, одежда и бытовые приборы.
Россия осуществляет активную гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР с 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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