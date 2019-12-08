2019-12-08T09:13:58+03:00
Общество

Грузовик с новогодними подарками для детей Донбасса отправился из Ижевска

В благотворительной акции приняло участие более 60 организаций республики
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УРФото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
Изменить размер текста:

В Удмуртии прошла акция «Новогодний подарок детям Донбасса». Грузовик с гуманитарной помощью уже выехал в Ростовскую область, откуда подарки переправят в ДНР и ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сбор гуманитарной помощи проведен по поручению главы и правительства региона. Всего в акции приняло участие более 60 организаций и учреждений. Удалось собрать свыше 4 тыс. подарков, среди которых сладости, одежда и бытовые приборы.

Россия осуществляет активную гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР с 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото: ёлка желаний детей из малообеспеченных семей появилась в торговом центре Ижевска

15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние огни зажглись на главной елке Удмуртии
Две школы Ижевска вошли в число лучших образовательных учреждений страны
Купель для зимнего закаливания открыли в Удмуртии
Более 70 ездовых собак привили от бешенства в Удмуртии
Алина Загитова стала шестой в финале серии Гран-при по фигурному катанию
Фото: ёлка желаний детей из малообеспеченных семей появилась в торговом центре Ижевска
За грабеж в ижевском кафе задержали жителя Новгородской области
Глава Ижевска прогулялся по Октябрьскому району
15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток
Более 1,6 тысяч граждан в Удмуртии с начала 2019 года нарушили миграционное законодательство
Первая в Ижевске площадка для выгула собак появится в Ленинском районе
«Сегодня был адреналин»: Алина Загитова вторая после короткой программы на финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую программу
Ижевчанин оплатил долг в 338 тысяч рублей после того, как у него изъяли иномарку
По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка
Удмуртия внесла в заявку программы «Мосты и путепроводы» шесть сооружений
Новая аэролодка появилась у поисково-спасательной службы Удмуртии
У ижевчанки похитили около 2 млн рублей под предлогом заработка
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков