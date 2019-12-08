Более 70 ездовых собак привили от бешенства в Удмуртии
Во вторник, 3 декабря, ветеринары Завьяловского района провели масштабную выездную вакцинацию против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии по Удмуртии.
Специалисты выехали в питомник и привили более 70 северных ездовых собак семи различных пород. Дело в том, что совсем скоро в республике стартуют ежегодные гонки на собачьих упряжках. Питомник ожидает наплыв не только участников, но и зрителей, среди которых будет много детей. Вовремя сделанная собакам прививка от бешенства – необходимая мера безопасности, как для людей, так и для самих животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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