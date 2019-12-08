Купель для зимнего закаливания открыли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-08T11:21:06+03:00

Ее обустроили на территории Южного порта города Сарапула

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4 декабря в Сарапуле появилась ледяная купель глубиной 120 см. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Сарапульский пассажирский порт.

Первоначальная подготовка купели завершена, сооружение советует всем нормам безопасности - за ходом работ наблюдали спасатели. Толщина льда на водоеме уже составляет 30 см.

Пока что окунуться можно только в светлое время суток, но после установки светильников водные процедуры будут возможны и после заката.

- Приезжайте - закаляйтесь. Можно просто обливаться водой, кто боится заходить в воду, - приглашает руководство порта.

Тем не менее, «моржам» напоминают, что пред тем, как окунаться в зимнюю купель, необходимо проконсультироваться с врачом.

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ИСТОЧНИК KP.RU