Купель для зимнего закаливания открыли в Удмуртии
4 декабря в Сарапуле появилась ледяная купель глубиной 120 см. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Сарапульский пассажирский порт.
Первоначальная подготовка купели завершена, сооружение советует всем нормам безопасности - за ходом работ наблюдали спасатели. Толщина льда на водоеме уже составляет 30 см.
Пока что окунуться можно только в светлое время суток, но после установки светильников водные процедуры будут возможны и после заката.
- Приезжайте - закаляйтесь. Можно просто обливаться водой, кто боится заходить в воду, - приглашает руководство порта.
Тем не менее, «моржам» напоминают, что пред тем, как окунаться в зимнюю купель, необходимо проконсультироваться с врачом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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