2019-12-08T12:03:45+03:00
Общество

Две школы Ижевска вошли в число лучших образовательных учреждений страны

Всего в конкурсе участвовало 9547 школ
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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Две ижевские школы стали лауреатами Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров - 2019». Об этом сообщила пресс-служба города.

Итоги конкурса подвела в конце ноября Невская Образовательная Ассамблея в Санкт-Петербурге - одно из главных событий в сфере образования. Из 9547 участников лучшими были признаны 500 образовательных учреждений. В их число вошли Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков» и Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30».

Лауреаты получили медали и дипломы, а руководители школ – знак отличия «Эффективный руководитель – 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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