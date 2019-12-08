Новогодние огни зажглись на главной елке Удмуртии
В субботу, 7 декабря, главная елка республики зажгла свои огни. В Шарканском районе состоялся долгожданный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+).
Этот праздник проходит в Удмуртии уже восемь лет, и каждый год дети и взрослые становятся свидетелями самых удивительных новогодних чудес.
В этом году в резиденцию удмуртского волшебника Тол Бабая приехали гости со всех концов России. На праздник прибыли Российский Дед Мороз, Снегурочка из Костромы, Кыш Бабай и Кар Кызы из Татарстана, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей из Переяславля-Залесского. А Сагаан Убген (Белый Старец) из Бурятии в этом году посетил Удмуртию в первый раз.
Кульминацией новогоднего представления стали грандиозный фейерверк и дискотека с «Эктоникой».
Огни зажглись на главной елке Удмуртии.В Шарканском районе состоялся долгожданный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+) Видео: Марина Маркова (https://vk.com/id175831822)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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