2019-12-08T14:16:11+03:00
Общество

Новогодние огни зажглись на главной елке Удмуртии

В резиденцию Тол Бабая в Шарканском районе приехали добрые волшебники со всей страны
Ульяна КОЛМОГОРОВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/event90813543Фото: vk.com/event90813543
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В субботу, 7 декабря, главная елка республики зажгла свои огни. В Шарканском районе состоялся долгожданный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+).

Этот праздник проходит в Удмуртии уже восемь лет, и каждый год дети и взрослые становятся свидетелями самых удивительных новогодних чудес.

В этом году в резиденцию удмуртского волшебника Тол Бабая приехали гости со всех концов России. На праздник прибыли Российский Дед Мороз, Снегурочка из Костромы, Кыш Бабай и Кар Кызы из Татарстана, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей из Переяславля-Залесского. А Сагаан Убген (Белый Старец) из Бурятии в этом году посетил Удмуртию в первый раз.

Кульминацией новогоднего представления стали грандиозный фейерверк и дискотека с «Эктоникой».

Огни зажглись на главной елке Удмуртии.В Шарканском районе состоялся долгожданный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+) Видео: Марина Маркова (https://vk.com/id175831822)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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