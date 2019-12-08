Прокуратура заинтересовалась слишком дорогими обедами в одной из школ Ижевска

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-08T15:02:38+03:00

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Нарушение закона о ценообразовании зафиксировано в одной из школ Первомайского района Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.

Как было установлено, организация, обеспечивающая питание школьников, превышала максимальную надбавку на продукцию, продающуюся в школьной столовой. По закону такая наценка не может быть боллее 60% к цене используемого сырья, но в данном случае она достигала от 76 до 104%.

Постановлением прокурора директор фирмы был привлечен к административной ответственности. Ему вынесли предупреждение и обязали привести расценки на школьные обеды в соответствие с законом.

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ИСТОЧНИК KP.RU