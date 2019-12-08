2019-12-08T17:05:57+03:00
Происшествия

Жительнице Удмуртии вынесли приговор за убийство гражданского мужа

На почве конфликта она ударила мужчину ножом
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: /pixabay.comФото: /pixabay.com
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В Удмуртии суд вынес приговор женщине, обвиняющийся в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Как было установлено следствием и судом, вечером 21 мая 37-летняя осужденная и ее 44-летний сожитель находились в доме на садовом участке в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, и осужденная ударила своего гражданского мужа ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Экспертиза признала виновницу вменяемой, и суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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