Первый в стране благотворительный спуск «Лыжи мечты» состоялся в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-08T17:28:28+03:00

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В субботу, 7 декабря, в «Нечкино» прошёл первый в России благотворительный спуск — «Лыжи мечты». Всего же к акции подключилось 40 горнолыжных курортов страны. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Целью благотворительного мероприятия, организованного региональным отделением программы реабилитации детей-инвалидов «Лыжи мечты» и фондом «Подари ЗАВТРА!» стал сбор средств для реабилитации детей.

Суть проекта заключается в спортивной реабилитации на горных лыжах детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими нарушениями. В течение сезона 50 детей с особенностями развития пройдут этот уникальный курс реабилитации.

Программа работает с 2014 года и уже доказала, что горнолыжный спорт один из самых эффективных методов реабилитации детей с ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU