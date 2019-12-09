В Удмуртии мальчик с ДЦП умер, запертый в квартире, после того как скончалась его мать
В воскресенье, 8 декабря, в соцсетях города Можги появилась информация о смерти 13-летнего мальчика с тяжелой формой ДЦП. По информации местных СМИ, передвигающийся на инвалидной коляске подросток не смог выбраться из квартиры после скоропостижной смерти матери. Соседи забили тревогу слишком поздно.
Как сообщила пресс-служба главы и Правительства Удмуртии, Александр Бречалов поручил Председателю Правительства Ярославу Семенову и Уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»