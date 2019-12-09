2019-12-09T05:59:08+03:00
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер, запертый в квартире, после того как скончалась его мать

Глава Удмуртии поручил разобраться в обстоятельствах трагедии Председателю Правительства и Уполномоченному по правам ребенка
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В воскресенье, 8 декабря, в соцсетях города Можги появилась информация о смерти 13-летнего мальчика с тяжелой формой ДЦП. По информации местных СМИ, передвигающийся на инвалидной коляске подросток не смог выбраться из квартиры после скоропостижной смерти матери. Соседи забили тревогу слишком поздно.

Как сообщила пресс-служба главы и Правительства Удмуртии, Александр Бречалов поручил Председателю Правительства Ярославу Семенову и Уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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