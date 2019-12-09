Глава Ижевска проверил, как содержится обновленная Центральная площадь
7 декабря во время своей традиционной субботней прогулки глава города Олег Бекмеметьев посетил Центральную площадь и обсудил ее содержание с подрядчиками и представителями коммунальных служб.
Основные замечания касались скользкого тротуара и неубранного грязного снега. Олег Бекмеметьев отметил, что ручную и механизированную уборку нужно синхронизировать, а с работниками провести дополнительный инструктаж.
- В плане содержания Центральной площади эта зима - время экспериментов, - написал глава Ижевска на своей странице «ВКонтакте». - Чем обрабатывать от наледи, где формировать снежные валы, на какую высоту засыпать снегом молодые деревья, как вывозить снег - решаем опытным путем, но не отступая от норм и инструкций по эксплуатации материалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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