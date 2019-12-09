Подрядчик заплатит за сорванные сроки по нанесению дорожной разметки в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-09T07:42:13+03:00

Глазовская компания дважды выигрывала аукцион и оба раза не выполняла условия

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299,281 тыс. рублей придется выплатить подрядчику из Глазова за срыв сроков по нанесению дорожной разметки в Ижевске. К этой сумме добавляется госпошлина в 15 тыс. рублей. Соответствующие документы появились на сайте Арбитражного суда Удмуртии, вынесшего решение.

Денежные средства будут выплачены городской службе благоустройства и дорожного хозяйства, а муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком будет расторгнут.

Компания из Глазова стала в этом году одним из двух подрядчиков, выигравших аукционы на нанесение разметки. Она не выполнила работы, сославшись на плохую погоду, и город расторг контракт. Тем не менее компания вновь заявилась на торги и вновь выиграла, но история повторилась.

Теперь есть вероятность, что данная организация попадет в Единый реестр недобросовестных поставщиков и два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных тендерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU