Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке
В Удмуртии 7 декабря, в субботу, зажгли огни на главной ёлке в резиденции Тол Бабая в Шаркане. В гости в республику съехались Российский Дед Мороз и его Снегурочка из Костромы, Российская Девица Метелица из Вятских Полян, Кыш Бабай из Татарстана, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей из Переяславля-Залесского, Сагаан Убген (Белый Старец) из Бурятии. Собрали небольшой фоторепортаж.
Фото: Лада Иванова
В резиденции прошло яркое шоу и первый забег маленьких снеговичков.
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
Фото: Лада Иванова
ИСТОЧНИК KP.RU
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