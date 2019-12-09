Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-09T17:08:14+03:00

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В Удмуртии 7 декабря, в субботу, зажгли огни на главной ёлке в резиденции Тол Бабая в Шаркане. В гости в республику съехались Российский Дед Мороз и его Снегурочка из Костромы, Российская Девица Метелица из Вятских Полян, Кыш Бабай из Татарстана, Байкальский Дед Мороз, Царь Берендей из Переяславля-Залесского, Сагаан Убген (Белый Старец) из Бурятии. Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Лада Иванова

В резиденции прошло яркое шоу и первый забег маленьких снеговичков.

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

Фото: Лада Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU