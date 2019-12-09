Бесплатное дообследование и ускоренная госпитализация: что изменится для застрахованных в Удмуртии в 2020 году?
ПРАВО НА ЛЕЧЕНИЕ
Напомним, что по полису ОМС мы можем получить ряд медицинских услуг бесплатно - причем не только в государственных, но и в некоторых частных клиниках. Услуги предоставляются по направлению лечащего врача.
ФОТО: Александра ТРАПИЦЫНА
Полный перечень бесплатных услуг, которые могут предоставить в медучреждениях Удмуртии, можно найти на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Услуги, которые можно получить бесплатно, пересматриваются ежегодно. Их перечень утверждается Правительством России. Что изменится с 2020 года?
- В программу войдут сроки дообследования в случае подозрения на онкологию;
- Срок госпитализации в стационар и дневной стационар уменьшится с 30 до 14 дней при наличии направления;
- Уменьшится срок ожидания компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии - до 14 дней;
- Увеличатся объемы и финансирование медпомощи при онкологических заболеваниях.
ФОТО: Александра ТРАПИЦЫНА
ФОТО: Александра ТРАПИЦЫНА
ИСТОЧНИК KP.RU
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