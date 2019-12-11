«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-11T15:33:55+03:00

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В нашей республике работают десятки производителей - крупных предприятий и небольших фирм, представителей промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей. «Комсомолка» расскажет о них подробнее в проекте «Бренды Удмуртии».

Каждое предприятие представлено в своей категории: например, Чепецкий механический завод и концерн «Аксион» - в промышленности, «Ижторгметалл» - в строительных материалах, «Бабинские колбасы», «Годекшурский продукт» и «Увинский мясокомбинат» - в продуктах питания, а «Ижевские термы» и «Хобрук» - в досуге и хобби.

Чтобы увидеть больше предприятий, заходите на сайт «Брендов Удмуртии».

ИСТОЧНИК KP.RU