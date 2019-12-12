Семьи, находящиеся в социально опасном положении, проверяют в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-12T12:11:29+03:00

Также особое внимание уделяют семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды

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После трагической гибели матери и ее 13-летнего ребенка-инвалида в Удмуртии усилили работу социальных служб.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики и труда республики, подомовой обход семей был организован по всему региону еще 20 ноября в рамках национального проекта «Демография». С 9 декабря по распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова в эту программу включены дополнительные категории: семьи, воспитывающие детей-инвалидов и семьи, находящиеся в социально опасном положении. К таковым относятся семьи, у членов которых есть серьезные заболевания, семьи и с низким уровнем достатка и те семьи, в которых существуют проблемы во взаимоотношениях между родственниками.

Во время обходов проверяющие будут оценивать условия проживания детей, общаться с родителями и собирать контакты ближайших родственников, с которыми можно связаться в случае необходимости. По результатам в стандарты социальных услуг, которые предоставляются семьям, будут вноситься изменения.

Напомним, 9 декабря в одной из квартир Ижевска возле матери, погибшей пять дней назад, был обнаружен живой ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU