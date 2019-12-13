2019-12-13T17:13:25+03:00
Общество

Ижевчанину вместо обещанной видеокарты пришла посылка с картофелем и луком

За видеокарту он заплатил 10 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Ижевчанину вместо обещанной видеокарты пришла посылка с картофелем и луком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Около недели назад 48-летний ижевчанин нашел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже видеокарты для компьютера за 20 тысяч рублей, что в три раза дешевле, чем в магазинах. После этого он написал автору объявления и сообщил, что готов внести половину стоимости, вторую после получения товара на почте и его проверки. В ответ продавец отправил номер банковского счета, потерпевший отправил деньги, - сообщает пресс-служба.

Через неделю мужчина получил посылку, открыв ее, он увидел, что вместо обещанной видеокарты ему прислали несколько картофелин и луковицу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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- В автосалонах Ижевска становится тесно – как выяснилось, больше всего машин ижевчане покупают в декабре. Какие комплектации предпочитают жители города, какие опции хотят в свой авто, какой кузов выбирают мужчины, и какой цвет в фаворе у женщин – узнала «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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