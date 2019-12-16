2019-12-16T10:51:12+03:00
Общество

«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?

«Комсомолка» расскажет о предприятиях региона
Анастасия Волкова
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ФОТО: Сергей ЛукашевичФОТО: Сергей Лукашевич
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«Комсомолка» запустила проект «Бренды Удмуртии». Зайдя на сайт, вы сможете узнать подробную информацию о крупных предприятиях и небольших фирмах, представителях промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей, а также тех, кто создает товары для досуга и хобби.

Каждый производитель представлен в своей категории. Если вам интересно узнать о конкретной отрасли, нужно лишь найти соответствующую кнопку на главной странице сайта. Так, «Ижсталь» и «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» можно найти в промышленности, «Ижторгметалл» - в строительных материалах, «Бабинские колбасы», «Комету» и «Увинский мясокомбинат» - в продуктах питания, а «Ижмебель» и «РуСон» - в мебели и интерьере.

Чтобы увидеть больше предприятий, заходи на сайт «Брендов Удмуртии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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