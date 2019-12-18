2019-12-18T16:28:07+03:00
Общество

Какие мероприятия пройдут в ижевском парке имени Кирова в новогодние каникулы?

Старт мероприятий – 22 декабря 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Парк имени Кирова в Ижевске подготовил целую серию мероприятий в новогодние праздники. Началом будет открытие самого большого катка – 22 декабря.

Каток будет больше, чем в прошлом году – длина около 400 метров, а общая площадь 4200 кв. метров. Он расположится, по традиции, на главной аллее парка. Площадка будет работать всю зиму, для удобства ее разделят на три зоны – детскую, общую и экстремальную. Над площадкой раскинется «звездное небо» из светодиодов. Кроме того, на катке планируется поставить сценический комплекс для проведения концертов, акций и выступлений, организовать фотозону, а в определенные дни будет работать профессиональный фотограф. Режим работы катка - без выходных с 10:00 до 22:00.

Что ждет ижевчан со 2 по 6 января 2020 года.

2 января в 12:00 в парке пройдет фестиваль народных игр «Игра под шубой» (0+). Все желающие смогут поиграть в царя горы, покататься на санках и поучаствовать в параде шуб.

3 января в 10:00 состоится первый фестиваль зимней рыбалки «сУхой день» (0+). Рыбаки посоревнуются на самый большой улов и самую большую рыбу. На берегу организаторы проведут различные конкурсы и угостят ухой. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться.

4 января в 12:00 пройдет самый массовый забег Дедов Морозов (0+). Главное условие для желающих – костюм главного волшебника, Снегурочки или их помощников. Внимание, необходимо зарегистрироваться заранее.

5 января в 12:00 пройдет фестиваль «А, ну-ка, валенок!» (0+). Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: метание валенка на дальность и на меткость. В программе: показательный матч хоккея на валенках и развлекательная программа для всех гостей парка!

6 января в 12:00 фестиваль «КосмоЛед» (0+). В программе: заезд турбосаней, космостарты на коньках. Участие бесплатное для всех.

Полную афишу праздничных мероприятий ищите на сайте удмуртия100.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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