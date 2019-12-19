Нового руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства назначили в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-19T16:31:52+03:00

Им стал Сергей Губарев

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В Ижевске назначили нового руководителя МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

- С 18 декабря на эту должность назначен Губарев Сергей Сергеевич. До назначения он был заместителем начальника МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ». Предыдущий начальник Сырбов Алексей Федорович закончил свою работу в организации 17 декабря, - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Губарев Сергей Сергеевич родился в 1985 году. Образование - высшее, окончил ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Имеет опыт работы инженером-проектировщиком (2007-2009 гг. - ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод», 2010 г. - ООО НПО «ПРОСТА»).

С 2014 по 2018 гг. работал на ОАО «Ижевские электрические сети» инженером и начальником производственно-технического отдела.

С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника учреждения МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ».

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ИСТОЧНИК KP.RU