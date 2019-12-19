2019-12-19T16:31:52+03:00
Общество

Нового руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства назначили в Ижевске

Им стал Сергей Губарев
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске назначили нового руководителя МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

- С 18 декабря на эту должность назначен Губарев Сергей Сергеевич. До назначения он был заместителем начальника МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ». Предыдущий начальник Сырбов Алексей Федорович закончил свою работу в организации 17 декабря, - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Губарев Сергей Сергеевич родился в 1985 году. Образование - высшее, окончил ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Имеет опыт работы инженером-проектировщиком (2007-2009 гг. - ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод», 2010 г. - ООО НПО «ПРОСТА»).

С 2014 по 2018 гг. работал на ОАО «Ижевские электрические сети» инженером и начальником производственно-технического отдела.

С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника учреждения МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нового руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства назначили в Ижевске
Глава Удмуртии: «С 1 января повышения стоимости на проезд не будет»
Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого
Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу
Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году
«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам
У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска
Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»
12-летнего подростка разыскивают в Ижевске
По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности
Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии