85 единиц техники боролись с последствиями снегопада в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-22T08:02:50+03:00

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После ночного снегопада 21 декабря на улицы города вывели 85 единиц дорожной техники. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.

Снег убирали в течение всего дня. По дорогам рассыпали 82 тонны реагента - это на 28 тонн больше, чем в прошлые сутки. Отмечается, что дозировка противогололедных средств была выбрана минимальной, тем не менее реагент сработал эффективно.

Как отметил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов, ранее подрядным организациям были даны четкие инструкции по применению и дозированию противогололедного материала. За исполнением этих инструкция в постоянном режиме следит служба технического надзора.

С вопросами по содержанию дорожной сети жители Ижевска могут обратиться по телефону 78-72-78, а по содержанию дворов – по телефону 072 (с мобильных 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU