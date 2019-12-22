85 единиц техники боролись с последствиями снегопада в Ижевске
После ночного снегопада 21 декабря на улицы города вывели 85 единиц дорожной техники. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.
Снег убирали в течение всего дня. По дорогам рассыпали 82 тонны реагента - это на 28 тонн больше, чем в прошлые сутки. Отмечается, что дозировка противогололедных средств была выбрана минимальной, тем не менее реагент сработал эффективно.
Как отметил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов, ранее подрядным организациям были даны четкие инструкции по применению и дозированию противогололедного материала. За исполнением этих инструкция в постоянном режиме следит служба технического надзора.
С вопросами по содержанию дорожной сети жители Ижевска могут обратиться по телефону 78-72-78, а по содержанию дворов – по телефону 072 (с мобильных 998-072).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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