Три года за девять урн: подростков из Удмуртии обвиняют в вандализме
На двух подростков из Воткинска заведено уголовное дело. Ребят обвиняют в вандализме и порче имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.
По предварительному расследованию, в ночь на 27 сентября подростки развлекались на набережной Воткинского пруда. Повалив девять мусорных урн, нарушители порядка выбросили их в водоем. Тем самым они причинили городу материальный ущерб в размере более 4,5 тыс. рублей. Теперь подросткам грозит до трех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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