2019-12-22T11:11:14+03:00
Недвижимость

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил состояние Ленинского района

В целом он остался доволен, но призвал больше внимания уделять расчистке пешеходных переходов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/olegbekmemetevФото: vk.com/olegbekmemetev
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В субботу, 21 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу. На этот раз он посетил Ленинский район. Об итогах глава города написал на своей странице «ВКонтакте».

Пока от жителей Ленинского района обращений по уборке снега поступает меньше всего, однако совсем без замечаний не обошлось.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- После недавних снегопадов район выглядит неплохо, - написал Олег Бекмеметьев. - Почищены не только основные магистрали, но и небольшие проулки. Тротуары пошире, где может пройти техника, также почищены, а вот узкие дорожки заснежены. Вручную все их почистить проблематично. Сегодня не успели с расчисткой пешеходных переходов. Надо доработать. Особенно у социальных объектов.

Глава города отметил, что подходы к остановкам и сами остановки можно чистить лучше и обсудил с жителями вывоз мусора в частном секторе. Также Олег Бекмеметьев прошелся по тропе здоровья, похвалив инициативу жителей и сам воплощенный проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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