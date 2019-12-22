2019-12-22T13:11:31+03:00
Общество

Отличившихся старшеклассников Ижевска пригласили на новогодний бал

Праздник состоится в обновленном Дворце детского творчества
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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Во вторник, 24 декабря, в Ижевске пройдет традиционный бал старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба города.

Состоится праздник в отремонтированном Дворце детского творчества. На бал приглашены около 200 ижевских школьников, которые отличились в учебе, спорте, общественной работе, творческой или интеллектуальной деятельности.

Кстати, бал – не просто название. Специально для этого события ребята разучат классические танцы: вальс, полонез и танго. Школьники каждого района представят свой творческий номер, а завершится праздник флешмобом «Лед и пламень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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