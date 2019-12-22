Отличившихся старшеклассников Ижевска пригласили на новогодний бал
Во вторник, 24 декабря, в Ижевске пройдет традиционный бал старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба города.
Состоится праздник в отремонтированном Дворце детского творчества. На бал приглашены около 200 ижевских школьников, которые отличились в учебе, спорте, общественной работе, творческой или интеллектуальной деятельности.
Кстати, бал – не просто название. Специально для этого события ребята разучат классические танцы: вальс, полонез и танго. Школьники каждого района представят свой творческий номер, а завершится праздник флешмобом «Лед и пламень».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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