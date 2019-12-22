Председатель правительства Удмуртии победил силовиков в состязании по стрельбе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-22T15:12:22+03:00

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В среду, 18 декабря, в тире «Динамо» состоялся VI Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет) среди руководителей органов безопасности, правопорядка и силовых структур Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Состязания были посвящены Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В них приняли участие руководители республиканских ведомств.

По итогам выяснилось, что председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов стреляет лучше своих коллег: он занял первое место. Состязавшийся с ним в одной группе Артем Николаев, прокурор Удмуртии, стал вторым, а начальник Управления Росгвардии Ильяс Ханнанов получил «бронзу».

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ИСТОЧНИК KP.RU