Председатель правительства Удмуртии победил силовиков в состязании по стрельбе
В среду, 18 декабря, в тире «Динамо» состоялся VI Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет) среди руководителей органов безопасности, правопорядка и силовых структур Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Состязания были посвящены Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В них приняли участие руководители республиканских ведомств.
По итогам выяснилось, что председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов стреляет лучше своих коллег: он занял первое место. Состязавшийся с ним в одной группе Артем Николаев, прокурор Удмуртии, стал вторым, а начальник Управления Росгвардии Ильяс Ханнанов получил «бронзу».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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