2019-12-22T15:12:22+03:00
Спорт

Председатель правительства Удмуртии победил силовиков в состязании по стрельбе

Соревнования среди руководителей ведомств были приурочены ко Дню работника органов безопасности России
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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В среду, 18 декабря, в тире «Динамо» состоялся VI Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет) среди руководителей органов безопасности, правопорядка и силовых структур Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Состязания были посвящены Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В них приняли участие руководители республиканских ведомств.

По итогам выяснилось, что председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов стреляет лучше своих коллег: он занял первое место. Состязавшийся с ним в одной группе Артем Николаев, прокурор Удмуртии, стал вторым, а начальник Управления Росгвардии Ильяс Ханнанов получил «бронзу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Председатель правительства Удмуртии победил силовиков в состязании по стрельбе
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