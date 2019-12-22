2019-12-22T15:30:58+03:00
Общество

Ижевский лицей №45 выиграл грант в 5,3 млн рублей

Конкурс проводился в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевский социально-экономический лицей № 45 выиграл грант Министерства просвещения России. Об этом сообщила пресс-служба города.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» школе выделили более 5,3 млн рублей за успешное развитие и распространение опыта в сфере формирования цифровых навыков.

- Наш проект «Школа цифрового образования» направлен в первую очередь на повышение профессиональной компетенции педагогов, а также улучшение показателей сдачи учениками ОГЭ и ЕГЭ. Участниками проекта станут педагоги нашего лицея, школ №61, 85, 55 и 51, молодые специалисты и профессорско-преподавательский состав, - рассказала директор лицея Ирина Полякова.

Полученные средства направят на разработку программ, стажировку педагогов и улучшение материально-технической базы: лицей закупит компьютеры, интерактивные доски и программное обеспечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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