В результате порыва семь домов в Ижевске остались без воды
Вечером 22 декабря в районе дома №107 по улице Ворошилова произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.
В результате аварии без водоснабжения остались семь многоквартирных домов. На месте уже работает бригада специалистов Ижводоканала. Сообщается, что восстановить подачу воды постараются к вечеру понедельника, 23 декабря.
Утром к домам, в которых отключили водоснабжение, привезут бочку с питьевой водой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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