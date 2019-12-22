В результате порыва семь домов в Ижевске остались без воды

СЕГОДНЯ 21:45 2019-12-22T21:45:41+03:00

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Вечером 22 декабря в районе дома №107 по улице Ворошилова произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.

В результате аварии без водоснабжения остались семь многоквартирных домов. На месте уже работает бригада специалистов Ижводоканала. Сообщается, что восстановить подачу воды постараются к вечеру понедельника, 23 декабря.

Утром к домам, в которых отключили водоснабжение, привезут бочку с питьевой водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU