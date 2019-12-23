Самый длинный «Мишкин каток» открылся в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-23T08:10:26+03:00

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В Ижевске 22 декабря, в воскресенье, состоялось открытие самого длинного катка в городе. Он расположился в парке имени Кирова. Длина катка – 400 метров.

Фото: Амир Закиров

Для удобства каток разделят на зоны: «детскую», где родители могут учить детей стоять на коньках, «общую» для большинства горожан и «экстремальную» для профессионалов. Собрали для вас небольшой фоторепортаж с открытия.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Тестируем каток в парке Кирова.400-метровый "Мишкин каток" до конца зимы будет работать на центральной аллее парка. Подробнее о режиме работы и особенностях - на сайте IZHLIFE: http://izhlife.ru/weekend/91588-rekordnyy-katok-festival-rybalki-i-kosmoled-chto-zhdet-izhevchan-na-novyy-god-v-parke-kirova.html

ИСТОЧНИК KP.RU