Убийство, совершенное 21 год назад в Удмуртии, раскрыли

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-24T14:30:26+03:00

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В Удмуртии раскрыли убийство 21-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республики.

- 8 декабря 1998 года в квартире одного из домов в Глазове было обнаружено тело девушки. Соседи обратили внимание на постоянный стук из ее квартиры. Девушка жила с дедом, который не мог ходить. Мужчина стуком хотел сообщить, что девушки нет. Следствие установило, что потерпевшая познакомилась со злоумышленником на дне рождении подруги. После этого он вызвался проводить её до дома. В подъезде между ними произошел конфликт и мужчина задушил девушку. Чтобы скрыть преступление он занес тело в квартиру и положил на кровать, - сообщает пресс-служба.

С этого времени преступление оставалось нераскрытым, поскольку не было достаточных доказательств, подтверждающих его причастность к убийству. Впоследствии мужчина неоднократно отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Следователи установили лиц, с которыми он находился в местах лишения свободы и рассказывал об обстоятельствах преступления. Кроме того, были повторно тщательно допрошены люди из компании, где состоялось его знакомство с потерпевшей накануне ее гибели.

Под давлением собранных следствием доказательств мужчина сознался в убийстве и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения. В соответствии с поступившим от него ходатайством уголовное дело следователем прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU