2019-12-25T17:21:00+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт в Новогодние праздники?

В новогоднюю ночь транспорт будет ходить по расписанию субботы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Движение транспорта в Ижевске 31 декабря с 20:00 до 1 января 03:00 будет ограничено в связи с проведением праздничных мероприятий. «Комсомолка» узнала, как будет ездить общественный транспорт.

- Электротранспорт будет курсировать в новогоднюю ночь по субботнему расписанию, проезд для горожан в трамваях и троллейбусах 1 января 2020 года с 00:00 до 03:30 - будет бесплатным. Троллейбусы и трамваи с 1 по 8 января будут курсировать по воскресному расписанию. 1 января в первой половине дня на всех маршрутах трамвая и троллейбуса интервалы увеличены. Трамваи №№ 7, 9, 12, а также троллейбус № 14 начнут работать с 11: 00, - сообщает пресс-служба Ижевска.

В последние дни уходящего года расписание маршрутов ИПОПАТ будет планироваться с изменениями. На городских маршрутах: 28 декабря - по субботнему расписанию (кроме маршрута № 25, который работает по следующему расписанию: Автозавод - с 06:54 до 19:35; мкрн Нагорный - с 05:52 до 19:15).

29 декабря - расписание воскресенья

30 декабря - будний день

31 декабря - расписание субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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