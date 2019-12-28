На Центральной площади Ижевска появилась карта для слабовидящих

СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-28T06:39:56+03:00

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут лучше ориентироваться на главном общественном пространстве

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Специальную табличку с рельефными обозначениями и надписями, выполненными шрифтом Брайля, установили на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба города.

На табличке представлена подробная карта площади, где обозначены все главные объекты, включая те, что расположены в ближайших окрестностях. Отмечены кафе, переходы, пандусы и лестницы. Теперь слепые и слабовидящие люди смогут лучше здесь ориентироваться.

Карта размещается на верхней части площади, неподалеку от остановки общественного транспорта.

Ранее представители общественных организаций инвалидов отмечали, что на обновленной площади очень не хватает такой таблички.

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ИСТОЧНИК KP.RU