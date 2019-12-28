Чтобы обезопасить аварийный фасад школы, власти Ижевска выделили 250 тысяч рублей
Аварийный фасад ижевской школы №27, которая располагается на улице Карла Маркса, затянут специальной защитной сеткой. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал документ о выделении на эти нужды 250 тыс. рублей из резервного фонда.
– Контроль за целевым использованием средств из резервного фонда администрации города Ижевска возложить на Управление образования администрации города Ижевска, – говорится в распоряжении.
Здание школы не вошло в программу по ремонту образовательных учреждений «Большой ремонт». Осенью родители учеников пожаловались главе Удмуртии Александру Бречалову на то, что со стен осыпается штукатурка, а с фасада падают кирпичи. В ответ глава пообещал поспособствовать решению проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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