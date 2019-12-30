В открытии районных ёлок в Ижевске приняло участие более двух тысяч жителей
В Ижевске 28 декабря открылись районные ёлки в рамках фестиваля «Мечты – это про100!». Об этом сообщает пресс-служба города.
Фото: пресс-служба Ижевска
Елки открылись одновременно во всех районах города. В Индустриальном главная районная елка установлена в символичном месте – Рябиновом сквере. Гости праздника отправились по следам Деда Мороза - на пути им встречались прекрасные представительницы востока, гарем султана и даже Дед Кокос. На станциях Ледяного царства ребята пели песни и читали стихи, проверили свою меткость, ловкость и внимательность.
Фото: пресс-служба Ижевска
В Ленинском районе праздничные мероприятия прошли в сквере Оружейника Драгунова. Горожане, пришедшие на праздник, стали участниками сказочного представления, во время которого добрые мыши, серая и белая, спасли Снегурочку от злой и вредной Бабы Яги. Помогал им в этом Дед Мороз вместе с другими лесными персонажами. Также участники водили хороводы, участвовали в конкурсах и получали подарки от Деда Мороза.
Фото: пресс-служба Ижевска
Ёлка открылась и в Октябрьском районе – в сквере Металлургов. Около ТЦ «Радуга» в Первомайском районе и возле ТРК «Столица» в Устиновском районе.
Всего в мероприятиях приняло участие более 2 тысяч жителей.
Напомним, что в начале следующего года всех горожан ждут в скверах и парках Ижевска каждый день. Со 2 по 6 января с 12:00 до 13:00 здесь будут проходить интерактивные развлекательные представления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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