Всероссийские сельские игры по шахматам пройдут в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-31T15:11:02+03:00

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С 19 по 23 января 2020 года в селе Дебесы пройдут Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности. Корреспондент "Комсомолки" выяснила, почему из всех населенных пунктов игры пройдут именно в Дебесах и как это повлияет на развитие шахматного спорта в республике.

Почему Дебесы?

2020 год в Удмуртии начнётся с очередного большого шахматного события. Дебесы принимают Всероссийский сельские игры по шахматам среди школьников. Что это значит? Это значит, что около 250 юных шахматистов со всей страны приедут в республику доказывать на деле, как играют спортсмены из глубинок России.

Соревнования организует Российская шахматная федерация и федерация шахмат Удмуртии. Из всех населенных пунктов республики Дебесы выбрали не случайно. Здесь есть уже несколько лет готовят тренеров по шахматам в местном колледже. Кроме того, в 2020 году именно в этом селе может открыться филиал шахматного ресурсного центра: фонд Тимчинко и Российская шахматная федерация сейчас ведут переговоры о финансировании этого центра.

- Вообще шахматный спорт хорошо развит во всех районах, Удмуртии! – отметил заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев.

Генеральный партнёр Всероссийских сельских игр по шахматам Корпорация «Центр». Уже который год компания продвигает и поддерживает именно детское направление этого вида спорта.

- Корпорация с нами давно и именно благодаря их поддержке в том числе мы все чаще и чаще говорим о детском шахматном спорте в республике, - рассказывает вице-президент шахматной федерации Удмуртии Анастасия Власова. – И уже есть уже весомые результаты. На европейском первенстве в этом году наша девочка Полина Зяпаева стала второй в своей возрастной категории. Мы проводим соревнования всероссийского уровня! Впереди еще два крупных шахматных мероприятия – Кубок Корпорации «Центр» и соревнования в рамках 100-летия государственности Удмуртии. И количество участников в первом уже приближается к 500! В общем видно, что в республике шахматный спорт с каждым годом набирает обороты.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Тысячи километров – не помеха

Расстояние от Улан-Удэ до Ижевска почти 3 500 километров. Это три дня на поезде или 6 часов на самолете. Однако маленьких шахматистов это нисколько не пугает. Из Бурятии в Дебесы едет две команды.

- То, что Удмуртия находится так далеко, нас совсем не смущает. Дети хотят участвовать - значит едем! К тому же, специализированных игр для сельских школьников очень мало. Мы также ездили на соревнования по шахматам в Самару, и могу сказать, что сельским ребятам сложно соперничать с городскими, уровень подготовки отличается. Поэтому упустить возможность участвовать в именно сельских играх мы не можем,- рассказывает Эльвира Олзобоева, тренер-преподаватель по шахматам республики Бурятия.

Делегация юных шахматистов из Бурятии. Фото: Эльвира Олзобоева

География турнира – безгранична. Заявиться могут как отдельные игроки, так и команды из пяти человек. Все подробности можно почитать в Положении к соревнованиям.

- К нам уже едут игроки из Бурятии, Красноярска, Томска. Еще мы ожидаем приезда гостей из Республики Коми, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей. Ну и наши соседи, конечно, приедут: это Пермский край, Татарстан и Башкирия, - поделился Александр Ватлин, исполнительный директор шахматной федерации Удмуртии. - Все это не было бы возможно без поддержки Правительства Удмуртской Республики и российской федерации шахмат.

Приезда ребят уже ждут. Как рассказывает представитель оргкомитета соревнований Сергей Васильев, ожидается порядка 250 юных шахматистов:

- Организацию обещаем достойную. Мы усиленно готовимся и, кроме того, держим связь с участниками. Для комфорта шахматистов у нас появятся новые шахматные столы и стулья, аппаратура, сами шахматы и прочий инвентарь, - поясняет организатор.

Что это значит для республики?

Заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич, объясняет, что главная цель проведения таких соревнований в республике – приобщение сельских школьников к занятиям шахматами:

- Многие ребята заинтересуются шахматами. Особенно местные, поэтому очень хотели, чтобы Всероссийские сельские игры прошли именно у нас. Эти соревнования - не разовое мероприятие, а звено одной большой шахматной стратегии, - отметил Михаил Хомич.

По словам Михаила Хомича, в 2020 году запланировано более десяти мероприятий связанных именно с шахматами. Впервые в День состоится шахматный турнир при участии известных шахматистов.

Ребят, приехавших в Дебесы, ждет обширная развлекательно-культурная программа. В планах – посещение музеев и не только. Дебесы интересный населенный пункт в этом смысле – именно здесь проходил знаменитый некогда Сибирский тракт – путь каторжников.

- Сам турнир называется «Сибирский тракт», ведь именно через Дебесы проходит некогда знаменитый Сибирский тракт. Для участников будут проводиться экскурсии по сохранившемуся участку тракта, посещения музеев, дома ремесел. Также на свежем воздухе будет организован удмуртский «День снега», - рассказывает организатор сельских игр.

Фото: Амир Закиров

Отметим, заявку на турнир можно подать до 10 января на почту sssvat@yandex.ru. Подробнее о соревнованиях можно узнать по телефону 8-912-761-84-67.

ИСТОЧНИК KP.RU