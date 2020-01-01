МЧС Удмуртии предупреждает водителей о сильном гололеде

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:48:10+03:00

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2 января в Удмуртии на дорогах будет сильный гололед. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России по Удмуртии. Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

– Населению рекомендуется:

1. Следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения.

2. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).

3. Подготовить автономные источники питания (мощностью не менее 2,5 кВт), создать необходимый запас кабельной продукции для обеспечения электроснабжением частного хозяйства, согласно требованиям технологического присоединения, выданным специализированной организацией.

4. Эксплуатировать легковой автотранспорт только с установленной зимней авторезиной, водителям грузовых автомобилей оснастить транспортное средство цепями противоскольжения.

5. Автовладельцам правильно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств, возможен откат транспортного средства по направлению уклона дорожного полотна.

6. Пешеходам подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой.

7. Быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

8. В помещениях закрыть оконные рамы и форточки.

9. Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить в ЕДДС муниципального образования или по телефону 112 о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам.

10. Для решения вопросов, связанных с электроснабжением, плановых и аварийных отключениях, а также подачи заявки на проведение аварийно-ремонтных работ обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру телефона 8-800-50-50-115.

ИСТОЧНИК KP.RU