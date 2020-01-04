Глава Ижевска проверил состояние Устиновского района

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:11:08+03:00

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Несмотря на новогодние каникулы, глава Ижевска вновь совершил свою традиционную прогулку по городу. На этот раз он посетил Устиновский район. Об итогах проверки Олег Бекмеметьев рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте».

Во время прогулки он отметил типичные для всего города недочеты: заужение проезжей части на второстепенных улицах, снежную кашу на некоторых остановках и пешеходных переходах, а также неочищенные после прохода техники выезды из дворов.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- Управляющим компаниям пора уже переходить от праздничного режима к будничному. Каша на придомовых территориях, снег на козырьках балконов и подъездов, - написал Олег Бекмеметьв на своей странице.

Также глава города сообщил, что по сравнению с 1 января группировка техники увеличена практически в 2 раза. Так, в момент прогулки на улицах работало 89 машин и около ста дорожных рабочих. А за ночь с 2 на 3 января на снегосвалку отправилось 146 рейсов - было вывезено почти 2,7 тыс. кубометров снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU