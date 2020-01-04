50 малышей родилось в Удмуртии за первые три дня нового года
Глава Удмуртии Александр Бречалов подвел первые «Итоги недели» в 2020 году на своей официальной странице «ВКонтакте». Выпуск он посвятил детям и семейным традициям.
- За первые три дня 2020 года в Удмуртии родилось 50 детей. Из них 27 мальчиков и 23 девочки, и одна двойня! – рассказал глава республики.
Александр Бречалов от всей души поздравил родителей, а также бабушек и дедушек с новорожденными. Также он пожелал всем жителям Удмуртии отметить новогодние праздники и предстоящее Рождество вместе с родными и близкими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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