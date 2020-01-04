Алина Загитова стала лицом лимитированной коллекции косметики

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:05:07+03:00

Губная помада и палитра теней уже появились в восьми странах

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лицом новой коллекции косметики. Об этом фигуристка из Ижевска написала в своем Инстаграме.

Лимитированная серия, разработанная совместно с фирмой SHISEIDO («Шисейдо»), вышла 1 января. В коллекции красная губная помада «Alina Red» («Алина рэд») и палитра теней «Fire Street Shadow» («Фаер стрит шэдоу»).

Новая коллекция уже появились в восьми странах - это Япония, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Тайвань, Тайланд, Сингапур и Филиппины. В России и Гонконге косметика от Алины Загитовой появится в марте, а в Китай поступит в июне.

- Я очень счастлива стать лицом новой линии косметики и хочу выразить большую благодарность всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь, - написала Алина на своей странице.

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ИСТОЧНИК KP.RU