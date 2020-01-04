Праздничный забег Дедов Морозов состоялся в Ижевске
В субботу, 4 января, у ижевчан появилась уникальная возможность перевоплотиться в главного волшебника страны. О том, как прошел забег Дедов морозов, рассказали «Парки Ижевска».
Фото: Руслан Хисамутдинов
На старт в парке Кирова встало более 50 участников в красочных костюмах, причем самому маленькому из бегунов исполнилось всего два года, а самому опытному – 79 лет!
Фото: Руслан Хисамутдинов
Перед началом соревнований участники сделали зарядку вместе с ребятами из детской танцевальной студии, а затем побежали.
Фото: Руслан Хисамутдинов
Занявший первое место Дедушка Мороз получил в награду теплые и красивые валенки, призом за второе место стал тюбинг, а обладатель «бронзы» получил новый костюм Деда Мороза для следующих забегов.
Фото: Руслан Хисамутдинов
Семья из трех человек, нарядившаяся особенно празднично и ярко, победила в номинации «Семейный забег», и все участники забега получили сладкие призы.
Фото: Руслан Хисамутдинов
Завершились соревнования зажигательным танцевальным баттлом Дедов Морозов.
Фото: Руслан Хисамутдинов
- Я сам также пробежал дистанцию — зарядился энергией, взбодрился, - поделился на своей странице «ВКонтакте» директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. - Спасибо всем, кто пришел на забег — вы не только поддерживаете здоровый образ жизни, но вы также делаете наши с вами будни более праздничными, а Парки Ижевска — более красочными и яркими!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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