Праздничный забег Дедов Морозов состоялся в Ижевске

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:34:55+03:00

Самому юному участнику было два года, а самому старшему – 79 лет

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В субботу, 4 января, у ижевчан появилась уникальная возможность перевоплотиться в главного волшебника страны. О том, как прошел забег Дедов морозов, рассказали «Парки Ижевска».

Фото: Руслан Хисамутдинов

На старт в парке Кирова встало более 50 участников в красочных костюмах, причем самому маленькому из бегунов исполнилось всего два года, а самому опытному – 79 лет!

Фото: Руслан Хисамутдинов

Перед началом соревнований участники сделали зарядку вместе с ребятами из детской танцевальной студии, а затем побежали.

Фото: Руслан Хисамутдинов

Занявший первое место Дедушка Мороз получил в награду теплые и красивые валенки, призом за второе место стал тюбинг, а обладатель «бронзы» получил новый костюм Деда Мороза для следующих забегов.

Фото: Руслан Хисамутдинов

Семья из трех человек, нарядившаяся особенно празднично и ярко, победила в номинации «Семейный забег», и все участники забега получили сладкие призы.

Фото: Руслан Хисамутдинов

Завершились соревнования зажигательным танцевальным баттлом Дедов Морозов.

Фото: Руслан Хисамутдинов

- Я сам также пробежал дистанцию — зарядился энергией, взбодрился, - поделился на своей странице «ВКонтакте» директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. - Спасибо всем, кто пришел на забег — вы не только поддерживаете здоровый образ жизни, но вы также делаете наши с вами будни более праздничными, а Парки Ижевска — более красочными и яркими!

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ИСТОЧНИК KP.RU