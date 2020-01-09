Гонки на собачьих упряжках прошли в Удмуртии
В Удмуртии в деревне Жеребенки прошла ежегодная спринт-гонка на собачьих упряжках «Январская метель». Об этом сообщают организаторы гонки.
Фото: Александр Андреев
Всего в гонке приняли участие спортсмены из восьми регионов – Удмуртии, Татарии, Башкирии, Пермского края, Омской и Кировской областей, а также более 200 пород собак – хаски, маламуты, самоеды и другие.
Фото: Наталья Княжева
- Съездили на гонку #ЯнварскаяМетель2020. Участвовал в дисциплине упряжка 2 собаки. Все было круто! Интересная трасса, сильные соперники и много хаски! Огромное спасибо организаторам за праздник и возможность проверить свои силы) Нам есть к чему стремиться, будем участвовать ещё! - пишет участник Андрей.
- Каждый год с радостью участвуем в этой гонке, все как всегда на высшем уровне, просто супер! Огромное спасибо организаторам, судьям, волонтерам и всем причастным к этому мероприятию, - поделилась впечатлениями Юлия.
Фото: Елена Степанова
Также помимо гонки на площадке проводились различные мастер-классы и конкурсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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