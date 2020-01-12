За прошлый год в Удмуртии выросло число изнасилований
Следственное правление СК Удмуртии подвело итоги за 2019 год. О них пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.
За год в регионе на 51,4% возросло количество изнасилований: в 2018 году их было совершено 37, а в 2019 году – 56. Впрочем, на сегодняшний день более 97% раскрыто.
Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью осталось неизменным – 38 в год. Раскрыть удалось все.
А вот количество убийств сократилось, правда незначительно: в 2019 году было совершено 79 убийств против 82, совершенных за аналогичный период 2018 года. Раскрываемость также составила более 97%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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