Документы на компенсацию родительской платы в детсады начали принимать в Ижевске
В Управлении образования начался прием документов, подтверждающих право на получение ранее назначенной компенсации части родительской платы в детские сады. Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.
Компенсацию могут получить не все семьи, а лишь те, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи. Напомним, сейчас прожиточный минимум установлен в размере 10 445 руб.
До 1 марта родители детей смогут подать документы в сектор предоставления компенсации части родительской платы, который находится по адресу ул. Ленина, 2.
Для подтверждения права на получение компенсации необходимо предоставить паспорт заявителя, свидетельства о рождении каждого ребенка, указанного в заявлении на получении компенсации (оригиналы), справки о доходах членов семьи за 4 квартал 2019 года и реквизиты расчетного счета.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 41-47-68, подробный порядок обращения за компенсацией можно узнать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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