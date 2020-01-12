В 2020 году Ижевск представит на конкурс инициативного бюджетирования 29 проектов

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:27:17+03:00

В прошлом году их было всего восемь

Изменить размер текста: A A

В 2020 году Ижевск представит на республиканский конкурс «Наша инициатива - 2020» 29 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе города. Это намного больше, чем было в прошлом году, когда жители подготовили всего восемь проектов.

Старт второго конкурсного отбора «Наша инициатива – 2020» был дан в июле 2019 года, и для участия жители города провели большую подготовительную работу. Большинство представленных проектов связаны с обустройством спортивных и детских площадок, ремонтом помещений школ и садиков, а также с благоустройством территорий.

Больше всего заявок на конкурс прислали Ленинский и Октябрьский район: они предоставили по восемь проектов. Первомайский и Устиновский район подготовили по пять проектов и три проекта представили жители Индустриального района.

Прием документов стартовал в январе и продлится месяц, а в конце февраля конкурсная комиссия выберет победителей.

На реализацию проектов в 2020 году планируется выделить 150 млн рублей из бюджета республики, но субсидия на одну заявку не может составлять более 1 млн, а 15% от стоимости проекта профинансирует городской бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Новый корпус туберкулезной больницы почти за миллиард рублей появится в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU