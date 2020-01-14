Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии
45 предостережений о поборах выдали разным школам и детским садам Удмуртии в 2019 году. Об этом 14 января в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6, 12+) рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.
Тема принудительных сборов вновь поднялась в Удмуртии, когда в соцсетях появились записи о поборах на кастрюли в детских садах. Анна Ващенко подчеркнула, что средства на это у учреждений есть, однако иногда руководители решают потратить их на другие цели:
– У руководителя есть различные направления расходов. Он самостоятельно определяет, куда будет тратить эти финансовые средства. Если возникла потребность сделать замену линолеума, вместо того, чтобы приобрести кастрюли, она выбирает линолеум, – пояснила прокурор.
В теории, при нехватке средств руководитель должен сделать запрос учредителю - то есть администрации города - а тот - отреагировать. Однако не все идут по этому пути, и предлагают «скинуться» родителям.
Прокурор Анна Ващенко рассказала, как родителям противостоять поборам в школах и детсадах
Напомним, что все взносы в образовательные учреждения для родителей добровольны, и никто не вправе принуждать к ним. Притом помощь может быть как материальной, так и нематериальной.
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Прокурор также рассказала о результатах проверки гибели 13-летнего мальчика с ДЦП в квартире с мертвой матерью, а также об аналогичном случае - когда 2-летнего ребенка нашли в квартире с погибшей мамой.
Полную запись эфира слушайте по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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