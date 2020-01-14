2020-01-14T17:42:37+03:00
Общество

Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии

А также о том, как защититься от принудительных взносов
Богдан Орлов
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

45 предостережений о поборах выдали разным школам и детским садам Удмуртии в 2019 году. Об этом 14 января в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6, 12+) рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.

Тема принудительных сборов вновь поднялась в Удмуртии, когда в соцсетях появились записи о поборах на кастрюли в детских садах. Анна Ващенко подчеркнула, что средства на это у учреждений есть, однако иногда руководители решают потратить их на другие цели:

– У руководителя есть различные направления расходов. Он самостоятельно определяет, куда будет тратить эти финансовые средства. Если возникла потребность сделать замену линолеума, вместо того, чтобы приобрести кастрюли, она выбирает линолеум, – пояснила прокурор.

В теории, при нехватке средств руководитель должен сделать запрос учредителю - то есть администрации города - а тот - отреагировать. Однако не все идут по этому пути, и предлагают «скинуться» родителям.

Прокурор Анна Ващенко рассказала, как родителям противостоять поборам в школах и детсадах

00:00
00:00

Напомним, что все взносы в образовательные учреждения для родителей добровольны, и никто не вправе принуждать к ним. Притом помощь может быть как материальной, так и нематериальной.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокурор также рассказала о результатах проверки гибели 13-летнего мальчика с ДЦП в квартире с мертвой матерью, а также об аналогичном случае - когда 2-летнего ребенка нашли в квартире с погибшей мамой.

Полную запись эфира слушайте по этой ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оставляющих во дворе машины во время уборки снега ижевчан предлагают штрафовать
Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки
Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?
Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии
В автокатастрофе погибли преподаватель и профессор ИжГТУ
Глава Удмуртии проанонсировал появление более 2 тысяч мест в детских садах республики
На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января
МАЗ врезался в легковушку на трассе Удмуртии
Пенсионерка из Удмуртии перевела неизвестным почти 300 тысяч рублей
Зампредседателя правительства России поддержал проект по достройке коллектора №26 в Ижевске
1 января 2020 года пожарные спасли трех человек в Удмуртии
Видео: Вандалы рушат ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»
Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев
Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене
Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей
Из-за работ на ТЭЦ-2 в некоторых районах Ижевска батареи могут стать холоднее
+1 повод жить на Берша
Порыв произошел на улице Чугуевского в Ижевске
«Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье»
Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии
Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится