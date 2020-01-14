2020-01-14T17:53:07+03:00
Общество

Оставляющих во дворе машины во время уборки снега ижевчан предлагают штрафовать

Такой законопроект уже направлен в гордуму
Богдан Орлов
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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14 января в студии радио «Комсомольская правда Ижевск» (107,6 FM, 12+) о правилах уборки придомовых территорий от снега рассказывал начальник управления муниципальной милиции администрации Ижевска Дмитрий Шуклин.

Одной из тем во время разговора была проблема очистки парковок, с которых жильцы не убирают свои автомобили.

– Это для нашего города является болезненной темой, потому что часть автолюбителей не убирают машины даже тогда, когда УК объявление вешает. В настоящее время мы выступили с инициативой об установлии административной ответстнности за данные действия, – сказал Шуклин.

То есть, если житель, зная об уборке снега, не переставил свою машину, он будет нести ответственность. Напомним, что сейчас законодательством эта проблема никак не регулируется.

Власти Ижевска предлагают штрафовать водителей, оставляющих свои машины во дворах во время уборки снега

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Также он рассказал, что УК должна читстить двор ежедневно. В частности, пешеходные дорожки и подходы к подъездам – до 10:00 каждого дня.

Полностью эфир вы можете послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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