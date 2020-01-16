Два ребенка в Удмуртии попали под колеса, когда катались на тюбингах

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:29:05+03:00

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16 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) прошла традиционная прямая линия с ГИБДД и Службой благоустройства и дорожного хозяйства. Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев и главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов отвечали на вопросы жителей города. На эфире рассказали, что из-за опасных горок два ребенка в Удмуртии, катаясь на тюбингах, попали под машины.

- Случаи произошли в Вавожском районе и Воткинске. В Вавожском районе ребенок не пострадал, просто осмотрен скорой помощью. В Воткинске ребенок получил травмы. Соответственно, два случая зарегистрировано за 13 дней, когда мы делали этот анализ. В среднем сообщения такие поступают от граждан постоянно. Очень много сообщений поступает по частному сектору: Ленинский район, Первомайский район, Индустриальный район. Детишки катаются практически по проезжей части между частными домами, - заявил в прямом эфире начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.

Также на эфире ответили на вопросы по поводу пешеходного перехода на улице М. Горького.

Полностью эфир можно послушать по ссылке.

Два ребенка в Удмуртии попали под колеса машин из-за тюбингов 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU