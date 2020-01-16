Представительница Удмуртии будет участвовать в подготовке правок в Конституцию
Экс-депутат Госдумы от Удмуртии Светлана Смирнова будет участвовать в подготовке правок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил изменить Конституцию. После этого правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
В рабочую группу по изменениям в конституцию вошли 75 человек. Среди них - политики, деятели культуры, спортсмены, ученые.
Светлана Смирнова раньше была депутатом Госдумы от Удмуртии и вице-премьером правительства республики. Сейчас она занимает пост председателя совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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