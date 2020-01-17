Назначен новый руководитель Ижевского радиозавода

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:10:21+03:00

Предыдущий гендиректор занимал пост четыре года

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Совет директоров Ижевского радиозавода назначил нового генерального директора. 15 января пост занял Александр Майер, директор одной из дочерних компаний радиозавода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее Александр Майер избирался депутатом Гордумы Ижевска и Госсовета Удмуртии.

Предыдущий руководитель завода Дмитрий Беккель был освобожден от должности. Он возглавлял предприятие в течение четырех лет.

СПРАВКА КП

Майер Александр Владимирович родился 23 февраля 1977 г. в Ижевске.

В 1999 г. окончил ИжГТУ, специальность «Финансы и кредит», в 2003 г. – окончил УдГУ, специальность «Юриспруденция», в 2014 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, квалификация «Мастер делового администрирования» по программе «МВА: менеджмент – международный бизнес»

1998-1999 гг. – экономист ФГУП «Ижевский механический завод»;

1999-2003 гг. – юрисконсульт ФГУП «Ижевский механический завод»;

2003-2006 гг. – заместитель начальника отдела ФГУП «Ижевский механический завод»;

2006-2009 гг. – главный юрист ФГУП «Ижевский механический завод»;

2009 г. – заместитель начальника юридического отдела, начальник Правового управления АО «ИРЗ»;

2009-2019 гг. – заместитель генерального директора – директор по персоналу и режиму АО «ИРЗ»;

2019-2020 гг. – директор ООО «ИРЗ».

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ИСТОЧНИК KP.RU