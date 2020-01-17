2020-01-17T07:40:49+03:00
Звезды

19 января в Ижевске состоится фестиваль православной духовной музыки

Праздник будет посвящен Крещению
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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Первый Крещенский фестиваль православной духовной музыки (0+) состоится в Михаило - Архангельском кафедральном соборе Ижевска 19 января в 18.00. Об этом сообщила пресс-служба города.

- Фестиваль - это еще одна возможность объединить людей всех возрастов, возможность в наше суетное время подумать о мире и любви, - прокомментировали в администрации Ижевска.

Исполнять духовные и классические произведения российских композиторов будут сводные хоровые коллективы детских школ искусств и взрослые ансамбли Ижевска.

Публику познакомят с многовековыми традициями христианской музыкальной культуры. Прозвучат такие произведения, как «Покаянная молитва о Руси», «Эта ночь святая», «Ныне отпущаеши», «Пресвятой богородице помолимся» и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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