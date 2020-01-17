Международный цирковой фестиваль пройдет в марте в Ижевске

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:33:52+03:00

Фестиваль посетят около 200 участников из 15 стран мира

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В Ижевске с 5 по 9 марта пройдет 13-й международный цирковой фестиваль. В столицу Удмуртии приедут около 200 участников из 15 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского цирка.

- В жюри фестиваля будет президент «Файярберд Продакшн Инк» Петр Дубинский (США), президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс Бруно Лалоя (Франция), директор компании «Грандезза Интертейнмент» Марко Биасини (Германия). Председателем жюри, как всегда на протяжении этих лет, будет Дмитрий Иванов, - сообщает пресс-служба.

Фото: предоставлены Государственным цирком Удмуртии

На данный момент уже заявлено более 20 номеров разных жанров и направлений (цирковая акробатика, воздушная гимнастика, эквилибр, жонглирование, аттракцион с дикими хищниками и, конечно же, клоуны). Участники приедут из России, Украины, Колумбии, Франции, Эфиопии и др.

Так, например, на фестивале выступят групповые акробаты с номером «Свадьба», чревовещатель Марк Метрал, акробаты с подкидными досками с номером «Моцарт», клоун-эксцентрик Анатолий Акула (Россия), джигиты Муратовы (Россия).

Фото: предоставлены Государственным цирком Удмуртии

Отметим, Международный фестиваль циркового искусства пройдет в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 125-летнего юбилея стационарного цирка Удмуртии.

Где купить билеты?

Касса: 8(3412) 51-05-05

Купить билет онлайн: udmcircus.ru, borisbilet.ru

Цена: от 1000 руб.

Где пройдет?

Государственный цирк Удмуртии

Ул. Красноармейская, 136

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ИСТОЧНИК KP.RU